Erzincan Valisi Aydoğdu, kentteki asayiş olaylarının düşüşte olduğunu belirtti:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentteki asayiş olaylarının düşüşte olduğunu belirterek, "2024 yılında meydana gelen toplam asayiş olayları sayısında, 2023 yılı mayıs ve haziran dönemine göre yüzde 4,3, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine göre ise yüzde 6,5 düşüş gerçekleşti." dedi.

Vali Aydoğdu, kentte yaşanan emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentin huzur ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılıklarının devam edeceğini söyledi.

Suçların tasniflerine göre yüzde 100'e yakın başarı sağladıklarını ifade eden Aydoğdu, "Takibi gereken olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100, millete ve devlete karşı işlenen olaylarda aydınlatma oranı yüzde 100, topluma karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 98,73, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,51'dir." dedi.

Aydoğdu, son iki ayda göçmen kaçakçılığına yönelik kent genelinde 36 operasyon yapıldığını, 78 göçmenin yakalandığını belirterek, yakalanan 14 insan kaçakçısının da adli makamlara sevk edildiğini anlattı. Kentteki terör ve uyuşturucu operasyonlarına da değinen Aydoğdu, şöyle konuştu: "Mayıs ve haziran aylarında 160 terör operasyonu gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk 6 ayında ise toplam 371 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılı mayıs ve haziran aylarında ilimiz genelinde toplam 43 operasyon yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 59 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. İlimiz genelinde son iki ay içerisinde 50 kaçakçılık operasyonu icra edilmiş olup, bu operasyonlar kapsamında yakalanan 70 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.