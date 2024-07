CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar'daki anma töreninde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar katliamına ilişkin "Başbağlar rastgele seçilmiş bir yer değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi. 2 gün önce Sivas'ta Madımak Otel'de canlar yanmıştı. (Katledilenler) Önce 31, sonra 33'e çıkacaktı o rakam." dedi.

Özgür Özel, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 yıl önce teröristlerce katledilen 33 sivil için köy meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Eylemi yapanların amacından bahseden Özel, "Hesap, bu ülkede mezhep kavgası çıkarmak. Terör örgütü ki hepimizin birliğine, beraberliğine kastetmiş o terör örgütü ya da o terör örgütünü kullanan başka güçler, 'mezhep kavgası, mezhep savaşı çıkarır mıyız' diye niyetlendiler. Bu büyük acıya rağmen iki tarafın da acılarını yüreklerine gömen, birbirlerini seven, vatanını seven insanları bütün dünyaya bir büyük insanlık dramından nasıl bir insanca mesaj, nasıl bir kardeşlik, birlik beraberlik çıkarılır, onu gösterdiler. O gün o acılarında bu mezhep kavgasına yönelmeyenlerin verdiği mesajı, bugün bir kez de buradan ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerle Sünniler kardeştir, Türklerle Kürtler kardeştir. Buna kastedenler de kalleştir." ifadelerini kullandı.

Özel, olayla ilgili açılan davanın sonuçsuz kalmasının, o günlerde 25 kilometre öteden 14 saatte buraya ulaşılabilmesinin ve yarattığı büyük travmanın halen daha yüreklerin soğumamasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Başbağlar davasının aynı Madımak gibi zaman aşımına uğradığını söyleyen Özel, "Bunu kabul etmiyoruz çünkü böyle suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlardır ve insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz, affı olmaz. Dava 2019'da bir kez daha açıldı ama yine bütün sanıklar firari. Biz bu davanın sanıkların gıyabında da olsa bir insan suçu, insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirilmesini, her türlü zaman aşımından, her türlü ceza indiriminden, her türlü aftan muaf olmasının sağlanmasını, geleceğe yönelik olarak da önemsiyoruz." şeklinde konuştu.