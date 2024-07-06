Erzincan'da fırtına bazı binaların çatısına zarar verdi

Erzincan'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısında hasar meydana geldi.

Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle, yol kenarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu, bazı binaların çatıları ise zarar gördü.

Kırılan bazı dallar, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi zarara neden oldu.

İtfaiye ve belediye ekipleri, yola düşen ağaç dallarını kaldırdı. Belediye ekipleri ayrıca kırılma riski bulunan bazı ağaçların dallarını budadı.