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        Erzincan'da fırtına bazı binaların çatısına zarar verdi

        Erzincan'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:06 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:06
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        Erzincan'da fırtına bazı binaların çatısına zarar verdi
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        Erzincan'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısında hasar meydana geldi.

        Kentte öğleden sonra başlayan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle, yol kenarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı, boş çöp kovaları yollara savruldu, bazı binaların çatıları ise zarar gördü.

        Kırılan bazı dallar, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi zarara neden oldu.

        İtfaiye ve belediye ekipleri, yola düşen ağaç dallarını kaldırdı. Belediye ekipleri ayrıca kırılma riski bulunan bazı ağaçların dallarını budadı.

        Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre emniyetini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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