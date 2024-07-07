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        Erzincan'da devrilen araçta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

        Erzincan'da şarampole devrilen araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:15
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        Erzincan'da devrilen araçta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
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        Erzincan’da şarampole devrilen araçta 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

        E.K’nın kullandığı 42 BDZ 86 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araç içeresinde sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan S.K, A.K.(2) ve E.K.A (6) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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