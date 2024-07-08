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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:37
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Takibe aldıkları E.Ç, Y.E.Ç. ve N.E'yi durduran ekipler, zanlıların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine uyuşturucuları temin eden C.M'nin ikametindeki aramada 3 sentetik ecza maddesi, 2,64 gram esrar ile 58,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan E.Ç. ve A.M. "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", C.M, Y.E.Ç. N.E. ve O.Y. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.

        Şüphelilerden C.M, Y.E.Ç. ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.Y, E.Ç. ve A.M. hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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