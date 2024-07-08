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        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:23
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        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        C.A'nın (33) kullandığı 49 AAF 413 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Refahiye kara yolu Kızıliniş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile S.A. (29), A.A. (6), M.A. (8) ve Y.A. (17) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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