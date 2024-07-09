Eğin dutunun pekmeze yolculuğu için kazanlar yakıldı

TALHA KOCA / KEMAL ÖZDEMİR - Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin kent (cittaslow)" seçilen Erzincan'nın Kemaliye ilçesindeki tescilli Eğin dutu, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki ilçede, 180 dekardaki 9900 ağaçta yıllık ortalama 673 ton dut üretiliyor.

İlçedeki üreticiler, olgunlaşan dutları hasat etmeye başladı. Dut ağaçlarının altına file seren üreticiler, dalından düşen meyveleri özenle topladıktan sonra güneş altında kurumaya bırakıyor.

Uzun yıllardır ilçede geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve şifa kaynağı olduğu bilinen dut pekmezi, şehirlerde kurulan organik pazarlarda satışa sunuluyor.

Kurutma işlemi sonrası kadınlar tarafından yaprak ve saplarından ayrılan dutlar, odun ateşinde yakılan kazanlara doldurulup, pişirme ve süzme işlemleriyle pekmez haline getiriliyor.

Dutun ilçedeki geçim kaynakları arasında bulunduğunu anlatan Yalçıner, "Dut, ağustosun sonuna kadar 5-6 kere mahsul verir. Eskiden 1 teneke dut, 5-10 teneke buğdayla takas edilirmiş. Bu önemli bir pazar, önemli bir kazanç. Dolayısıyla Kemaliye'yi Kemaliye yapan, bu dutun piyasadaki değeridir." ifadelerini kullandı.

Dutu çerezlik ve pekmezlik olarak sınıflandırdıklarını belirten Yalçıner, geleneksel yöntemlerle üretilen pekmezin besin değerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Dut pekmezinin özellikle kan, mide ve bağışıklık sistemi için faydalı olduğunu anlatan Yalçıner, "İlaçsız ve organik yapılıyor. Güneşte kurutuluyor, hiçbir kimyasal karışmıyor. İnsan sağlığı da böyle besinler istiyor. Onun için sıralayamayız, birçok faydası var." dedi.

Yalçıner, organik ürünlere talebin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Kemaliye'nin turizm potansiyeliyle beraber gelen misafirlerin dutu tadıp beğenmesi ve adının duyulması sonucunda pazar oldukça genişledi. Yurt dışına ürün kalmıyor, sezonda yurt içinde tüketiliyor, yoksa yurt dışından önemli talep var." diye konuştu.