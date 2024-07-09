Erzincan'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarar oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üzümlü'ye bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Göller köylerinde etkili olan dolu sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Coğrafi işaretli "Cimin Üzümü"nün yoğun yetiştirildiği bölgelerde etkili olan dolunun, üzüm bağları başta olmak üzere elma, kiraz, dut bahçeleri, biber ve fasulye ekili alanlara zarar verdiği tespit edildi.