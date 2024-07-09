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        Erzincan'da sağanak nedeniyle bazı turistik işletmeleri su bastı

        Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı turistik tesisleri su bastı, ekili tarım arazileri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:26
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        Erzincan'da sağanak nedeniyle bazı turistik işletmeleri su bastı
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        Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle bazı turistik tesisleri su bastı, ekili tarım arazileri zarar gördü.

        Kent merkezine bağlı Karatuş köyü ve Çağlayan beldesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Yağışlar sonrası meydana gelen taşkın, tarım arazilerine ve arı kovanlarına zarar verdi. Bazı turistik işletmeleri su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler yönlendirildi.

        İş yeri sahipleri de işletmelerindeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

        Taşkının ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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