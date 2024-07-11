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        Erzincan'da minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:28
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        Erzincan'da minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Hüseyin U. yönetimindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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