Erzincan'daki off-road yarışları başladı

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından 18’incisi düzenlenen off-road yarışları Erzincan'da başladı.

Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkiinde oluşturulan parkurdaki yarışlara Erzincan, Erzurum, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Sivas ve Ordu’nun da aralarında bulunduğu 22 ilden 30 kulüp toplam 70 araç katılıyor.

Yarış öncesi konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sporculara kazasız belasız bir yarış temennisinde bulundu. Ardından Aydoğdu, Erzincan Off-Road Spor Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile araca binerek pistte deneme sürüşü yaptı.