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        Erzincan'daki off-road yarışları başladı

        Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından 18'incisi düzenlenen off-road yarışları Erzincan'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:28
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        Erzincan'daki off-road yarışları başladı
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        Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından 18’incisi düzenlenen off-road yarışları Erzincan'da başladı.

        Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkiinde oluşturulan parkurdaki yarışlara Erzincan, Erzurum, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Sivas ve Ordu’nun da aralarında bulunduğu 22 ilden 30 kulüp toplam 70 araç katılıyor.

        Yarış öncesi konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sporculara kazasız belasız bir yarış temennisinde bulundu. Ardından Aydoğdu, Erzincan Off-Road Spor Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile araca binerek pistte deneme sürüşü yaptı.

        Daha sonra yarışmacılar, çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü.

        Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Yarışın sonunda dereceye girenlere sporculara çeşitli hediyeler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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