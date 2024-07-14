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        Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:15
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        Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ramazan Y'nin kullandığı 06 PUM 23 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu kantarlar mevkisinde aynı istikamette seyreden Veli T. idaresindeki 34 ESE 06 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

        Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı.

        Kazada yaralanan sürücü Ramazan Y. ile F.A.T. (45), N.T. (13) ve A.T. (84) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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