Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Ali G’nin (30) kullandığı 02 ABE 234 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Kova mevkisinde Sami İ. (44) idaresindeki 34 GCD 244 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkardı.

        Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G. (27), Ö.S.G. (5), H.S.G. (3), S.İ. (37), Ş.İ. (17) ve Y.S.İ (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        15 Temmuz şehidi Recep Gündüz, Erzincan'daki mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Recep Gündüz, Erzincan'daki mezarı başında anıldı
        Motosikletli grup, 3 bin 300 rakıma çıkıp karlı zirvede Türk bayrağı açtı
        Motosikletli grup, 3 bin 300 rakıma çıkıp karlı zirvede Türk bayrağı açtı
        Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Erzincan'daki off-road yarışları başladı
        Erzincan'daki off-road yarışları başladı
        Erzincan'da minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da 40 yıllık muhtar "Şükrü dede" köyün işlerine ATV'siyle yetişiyo...
        Erzincan'da 40 yıllık muhtar "Şükrü dede" köyün işlerine ATV'siyle yetişiyo...