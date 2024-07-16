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        Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı

        Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:27
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        Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı
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        Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, hasara neden oldu.

        Sağanakla derenin taştığı köyde, sel suları ev, ahır ve tarım alanlarına zarar verdi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        İl Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri de köyde çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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