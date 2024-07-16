Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı

İl Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri de köyde çalışma yürüttü.

İhbar üzerine köye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.