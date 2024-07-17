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        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:58
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        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

        Ekipler bu kapsamda kentteki Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu M.A, M.K. ve M.S.M’yi gözaltına aldı.

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahale ile M.A, M.K ve M.S.M’nin mide ve bağırsaklarından 2 kilo 249 gram afyon sakızı çıkarıldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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