Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen heyelan trafiği aksattı.
Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Tek yönlü ulaşıma kapatılan yolda, jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yol, heyelandan temizlendikten sonra tamamen ulaşıma açıldı.
Heyelan meydana gelen bölge ile ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.
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