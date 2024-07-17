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        Erzincan'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

        Erzincan'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:27
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        Erzincan'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
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        Erzincan’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde inşaatı süren 3 katlı apartmanda dairelere bakmaya giden 67 yaşındaki Haydar Pınar asansör boşluğuna düştü.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haydar Pınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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