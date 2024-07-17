Erzincan'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
Erzincan'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Erzincan’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde inşaatı süren 3 katlı apartmanda dairelere bakmaya giden 67 yaşındaki Haydar Pınar asansör boşluğuna düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haydar Pınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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