Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hakkı Y'nin (64) kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Hakan Y. (35) ile annesi Humeyre Y'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Hayatını kaybeden Hakan Y'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İzmir'deki yangın kontrol altında!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Zeliha'nın ölümüne yol açtı, 6 yıl hapsi istendi!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Yağız Alp 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Biden seçim yarışından çekilirse ne olur?
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        Birini veya bir şeyi kasten unutmak mümkün mü?
        En-Nesyri için cevap günü!
        En-Nesyri için cevap günü!
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Depremzede illerde istihdam azaldı
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        Yazın kalıcı kilo vermek için 8 öneri!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        "Baldız tehlikeli sularda yüzüyor"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor
        Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor

        Benzer Haberler

        Erzincan'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
        Erzincan'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü
        Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
        Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan
        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı
        Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı