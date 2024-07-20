Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Cenaze törenine, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, baba Ömer Akyürek, siyasi partilerin temsilcileri, aile yakınları ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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