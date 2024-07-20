Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Erzincan'da otomobiliyle tıra çarpması sonucu ölen Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in avukat kızı toprağa verildi.
Erzincan'da otomobiliyle tıra çarpması sonucu ölen Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in avukat kızı toprağa verildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Ezgi Başak Akyürek Okul'un cenazesi Camii Kebir Camisi'ne getirildi.
Akyürek'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, baba Ömer Akyürek, siyasi partilerin temsilcileri, aile yakınları ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Ezgi Başak Akyürek Okul'un (32) kullandığı 16 BJP 288 plakalı otomobil, dün, Erzincan-Sivas kara yolu Altköy mevkiinde Engin Y. idaresindeki 25 HA 540 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek’in kızı Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatına kaybetmiş, kızının 7 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştı.
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