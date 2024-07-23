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        Osmanlı vakfının hayır şartı Erzincan'da yerine getirildi

        Amasya'da kurulu 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:56
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        Osmanlı vakfının hayır şartı Erzincan'da yerine getirildi
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        Amasya'da kurulu 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla yerine getirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulan vakıfların vakıf senetlerindeki hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı (ERDAV) işbirliğiyle, Amasya'da 1496'da kurulan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı, Erzincan'da düzenlenen sünnet organizasyonuyla gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çocuklara sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler temin edildi. Kentteki kafede 1-10 yaşlarında 22 miniğin sünnet ettirildiği organizasyonda çocuklar, etkinlik için süslenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buldu, aracın içerisinde fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra Togg ve hayırsever vatandaşların otomobilleri süslenerek, sünnet konvoyu oluşturuldu.

        Anadolu'da yetişen velilerden Terzi Baba Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden çocuklar, burada dua etti. Yemek ikramının da yapıldığı çocuklara, bisiklet ve okul çantası hediye edildi.

        Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2. Bayezid Vakfının vakıf şartını yerine getirebilmek adına Türkiye'de sünnet şölenleri düzenlediklerini söyledi.

        Erzincan'da 22 çocuğun sünnet merasimini yaptıklarını anlatan Uslu, "22 çocuğumuzu sünnet ettirdikten sonra ailelerinin de katılımıyla sünnet şöleni yaparak, kendilerine hediyelerimizi takdim ettik. Kadim medeniyetimizin eşsiz bir yansıması olan vakıfların hassasiyetini günümüze taşımak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu tarz çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        ERDAV Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Önel ise doktor Mahmut Yılmaz nezaretinde sünnet ettirdikleri çocuklara çeşitli hediyeler verildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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