Erzincan'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Y.E. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ve Refahiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.