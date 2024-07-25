Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, denetimlerde haklarında 7 ay 15 gün ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, uyuşturucu, cinsel taciz ve yaralama suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

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