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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı

        Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:22
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        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
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        Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, uyuşturucu, cinsel taciz ve yaralama suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, denetimlerde haklarında 7 ay 15 gün ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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