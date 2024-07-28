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        Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:26
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        Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        M.Ş’nin (27) kullandığı 24 AJ 359 hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yalınca köyü mevkisinde, Yüksel Çubuk idaresindeki 77 DN 243 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Nedime Çubuk’un (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yüksel Çubuk ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çubuk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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