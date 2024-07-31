Erzincan'da üniversitede yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanısı konuluyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öncülüğünde geliştirilen "Yapay zeka destekli tanı uygulaması" ile karaciğere kitle lezyon tanısı konulmaya başlandı.

EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve radyoloji uzmanı Doç. Dr. Volkan Kızılgöz ile düzenlediği basın toplantısında, "Yapay zeka destekli tanı uygulaması"nı tanıttı.

Dekan Kantarcı, Türk mühendisleri ve doktorlarının işbirliği ile elde edilen önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi.

Sağlanan önemli katkılar ve geliştirilen vizyon sayesinde bu projenin öne çıktığını, bunun da çalışmaya katkı veren akademisyenlere büyük bir motivasyon sağladığını ifade eden Kantarcı, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın daha kolay tanı alabilmesi ve böylece tedavilerinin daha erken başlayabilmesi için geliştirilen yapay zeka destekli tanı uygulaması sağlık alanında büyük katkı sunacak. Bunun yanı sıra dünya tıbbının geleceğini de önemli bir noktaya taşıyacaktır. Bu aşamadan sonraki hedefimiz, yapay zekayı hekimlerimizin desteğiyle bu konuda daha da ustalaşmaktır. Gelecekte karaciğer kitle lezyonlarının radyoloji hekiminin işini kolaylaştırarak doğrudan bu yapay zeka programı ile tanımını sağlamaktır. Böylece tanı süreci kısalacak ve hatta tanı, hekim değerlendirilmesinden önce belirlenecek, hastalarımızın tedavisi daha hızlı ve daha kolay olacaktır."