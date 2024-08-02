Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Adliyesi'ne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

        Erzincan Adliyesine, engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişebilirliklerinin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "Erişebilirlik Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Adliyesi'ne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Adliyesine, engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişebilirliklerinin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "Erişebilirlik Belgesi" verildi.

        Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edilen Erzincan Adliye Sarayına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk'e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Serdar Demirci tarafından "Erişilebilirlik Belgesi", "Erişilebilirlik Bayrağı" ve "Erişilebilirlik Logosu" takdim edildi.

        Demirci, sürecin başından beri bu çalışmalara çok büyük destek veren Başsavcı Öztürk'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da üniversitede yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanı...
        Erzincan'da üniversitede yapay zeka desteğiyle karaciğere kitle lezyon tanı...
        Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Erzincan'da ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Erzincan'da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        Erzincan'da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
        YRP'li Geyveli: İnsanlığın en büyük problemi gıda ve barınma
        YRP'li Geyveli: İnsanlığın en büyük problemi gıda ve barınma
        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
        Erzincan'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Erzincan'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı