Erzincan Adliyesi'ne "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Erzincan Adliyesine, engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişebilirliklerinin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında "Erişebilirlik Belgesi" verildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edilen Erzincan Adliye Sarayına "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk'e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Serdar Demirci tarafından "Erişilebilirlik Belgesi", "Erişilebilirlik Bayrağı" ve "Erişilebilirlik Logosu" takdim edildi.