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        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 04.08.2024 - 08:00
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        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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