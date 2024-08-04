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        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:17
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

        Ömer Ç'nin (28) kullandığı 67 AAF 880 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu Kemah kavşağında Celal T. (55) idaresindeki 24 AAR 477 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.K. (33), K.Ç. (24), K.T. (23), Ş.K. (31), E.K. (3) ve R.Ç. (1) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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