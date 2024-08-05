Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi

Jandarmaya getirilen zanlılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

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