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        Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlayan 3 kişiye, 694 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:23
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        Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi
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        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlayan 3 kişiye, 694 bin lira para cezası uygulandı.

        İlçenin Karakaya Köyü Çiğerli mezrası Aygır Gölü yakınlarında yaban keçisi avı yapılacağının bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede avcılarla ilgili çalışma başlattı.

        Bölgede tedbir alan ekipler, F.Y, Y.S. ve O.K'yı kısa sürede yakaladı.

        Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmaya getirilen zanlılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

        Haklarında yasal işlem başlatılıp serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen tüfek ile yaban keçisi etlerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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