Erzincan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki H.M. (31), B.M. (26) ve M.A.M. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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