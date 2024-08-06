Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta oto tamircilerinin bulunduğu bölümdeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener 90'da yıkıldı!
        Fener 90'da yıkıldı!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Erzincan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi
        Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi
        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33...
        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 33...