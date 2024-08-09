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        Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları Erzincan'da başladı

        Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:21
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        Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi müsabakaları Erzincan'da başladı
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        Türkiye Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi 4. etap müsabakaları Erzincan'da başladı.

        Türkiye Badminton Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig ve Gelişim Ligi için Yaşar Erkan Spor Salonu'nda 24 takımın katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, törende, Badminton Süper Lig ve Gelişim Ligi müsabakalarının 11 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

        Bu toprakların çok değerli, çok iyi ve dünya çapında sporcular yetiştirmeye namzet olduğunu anlatan Aydoğdu, "Ben inanıyorum ki Erzincan badminton da ve diğer alanlarda Türkiye'nin modern bir şehri olacak. Avrupa'ya, dünya şampiyonasına sporcu gönderdiği gibi inşallah gelecek olimpiyatlara Erzincan'dan 2 evladımız hatta 4 evladımız da özelde Erzincan'ı ama genelde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve al bayrağımızı çok güzel bir şekilde temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da kardeşliğin şehri "can Erzincan'da" tüm sporcuları ağırlamaktan şeref duyduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türkiye Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan ise badminton denilince ilk akla gelen şehirlerden birinin Erzincan olduğunu söyledi.

        Bu müsabakaları Erzincan'da yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Ayılgan, "Başarılı hocalarımız var ama başarılı sporcularımız da var. Ben ümit ediyorum ki gelecekte olimpiyatlarda madalya, hatta altın madalya alan sporcularımız inşallah Erzincan'dan yetişecek. " diye konuştu.

        Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu da kentte başarılı sporcuların olduğunu belirterek, sporcuları yetiştiren antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, beraberindekilerle, müsabakaya katılan takımlara bakır işleme tabak hediye etti, daha sonra sporcularla sohbet edip müsabakaları izledi.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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