Erzincan'da bir kişi apartman boşluğunda ölü bulundu

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gündeğdir’in cesedi, otopsi yapılması için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerini güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Yılmaz Gündeğdir (25) olduğunu öğrendi.

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