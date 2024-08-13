Erzincan'da çatıdan düşen inşaat işçisi öldü

Burada tedavi altına alınan Celep, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan işçi, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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