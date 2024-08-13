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        Erzincan'da çatıdan düşen inşaat işçisi öldü

        Erzincan'da çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:23
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        Erzincan'da çatıdan düşen inşaat işçisi öldü
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        Erzincan'da çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İnönü Mahallesi 20. Sokak'ta bulunan 3 katlı okul inşaatının çatısında çalışan 58 yaşındaki Safa Celep, dengesini kaybederek zemine düştü.

        Ağır yaralanan işçi, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada tedavi altına alınan Celep, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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