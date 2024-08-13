Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Karanlık Kanyon'da, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında bitkin halde yaban keçisi bulundu.

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