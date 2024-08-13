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        Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı

        Erzincan'da Kemaliye ilçesinde, bitkin halde bulunan dağ keçisi bakımlarının ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:50
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        Erzincan'da bakımları tamamlanan dağ keçisi doğal ortamına bırakıldı
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        Erzincan'da Kemaliye ilçesinde, bitkin halde bulunan dağ keçisi bakımlarının ardından doğaya salındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Karanlık Kanyon'da, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında bitkin halde yaban keçisi bulundu.

        Keçiyi besleyen ve sağlık kontrolünden geçiren ekipler, hayvanın yaralı olmadığının anlaşılması üzerine Karanlık Kanyon'da bulunduğu mevkide doğal yaşam alanına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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