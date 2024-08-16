Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Erzincan'dabariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzincan'dabariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
V.S'nin (48) kullandığı 72 ABM 891 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile Ş.S. (45), E.S (21), H.S. (19) ve M.M.S. (11) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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