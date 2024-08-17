Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi hava sıcaklıklarıyla arttı

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı.

Erzincan Belediyesince 1932'de üretimine başlanan ve çevre illere gönderilen Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu tüketiminde, artan hava sıcaklığı yüzünden artış yaşandı.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta Ekşisu Mesire Alanı'ndan çıkan Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu, 5 yıllık aranın ardından tekrar üretilmeye başlandı.

Hazmı kolaylaştıran, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gideren "ekşi su", "sade", "limonlu", "elmalı" ve "nar" türleriyle yurt içindeki çeşitli şehirlerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

"Sürekli stoklu çalışmamıza rağmen yine de talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yurt içi ve dışında pazarlama ağımızı genişletmiş durumdayız. Yeni ürünlerimiz ile Erzincan ve dışına hizmet vermekteyiz." diyen Çeribaşı, Erzincan'ın bu özel içeceğini vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

"İlk olarak limonla başlamıştık akabinde ürünlerimize elma ve nar eklendi. Nasip olursa ağustos ayı sonuna kadar mandalinayı da ürün yelpazemize eklemiş olacağız. Yurt dışında şu anda mevcutta Arabistan ve İsviçre ile çalışıyoruz. Almanya, Ürdün, Libya ve Dubai gibi ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda bu ülkelere de sevkiyatlarımızı başlatmış olacağız."

"Günde 2 şişe Erzincan Bögert Maden Suyu içen bir insan günlük mineral ihtiyacını buradan karşılamış oluyor. Özellikle magnezyum, kas yapısı ve vücut ağrıların giderilmesi için çok önemli bir mineral. Kas yapısını desteklemesinden dolayı yazın özellikle bu mineral çok fazla tüketiliyor. Ürettiğimiz limonlu maden suyu ise içinde barındırdığı minerallerin yanında C vitamini deposu olması sebebiyle insanlara şiddetle tavsiye ediyoruz."

Ziyaretçilerden Yusuf Mermer, maden suyunun insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek "Özellikle yaz aylarında ve ramazanda şifa kaynağı olduğu için buraya geliyoruz. Yaz aylarında özellikle vücudun çok fazla terlemesi ile birlikte su kaybı oluyor. Burada çıkan maden suyu vücudun kaybolan mineral ihtiyacını karşılıyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Emsal Gençalp "ekşi suyun" vazgeçilmez yerlerden biri olduğunu belirterek, Erzincan için burasının ayrı bir öneminin olduğunu söyledi.