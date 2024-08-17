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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:03
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        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Bilal T'nin kullandığı 34 AJA 267 plakalı SUV tipi araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde Mehmet M.S. (46) idaresindeki 04 AY 780 plakalı araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet M.S, Bilal T. (27) ile Perihan D'nin (48) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan H.S. (9), H.S. (34), Ş.S. (9) ve S.U.S. (23), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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