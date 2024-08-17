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        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu

        Erzincan'da koyun sürüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, 18 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:14 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:14
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        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
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        Erzincan’da koyun sürüsüne çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, 18 koyun telef oldu.

        Aliasker Ö. (62) idaresindeki 53 EB 511 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören köyü Beşiktaş mevkisinde karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, telef olan 18 hayvan nedeniyle kapanan kara yolunda araçların kontrollü ilerlemesini sağladı.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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