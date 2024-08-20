Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor

        İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve onlara yapılan soykırıma dikkati çekmek için motosikletiyle diyar diyar geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin halkına destek için motosikletiyle diyar diyar geziyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve onlara yapılan soykırıma dikkati çekmek için motosikletiyle diyar diyar geziyor.

        "2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yolculuğuna başlayan Cincik, Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak güzergahından Irak’a gidecek.

        Filistin halkına destek ve soykırıma dikkati çekme hedefiyle yaptığı yolculukta Erzincan'a ulaşan Cincik, seyahatini 2 ülke 20 şehir gezisiyle tamamlamak istiyor.

        Hasan Cincik, AA muhabirine, Gazze’deki soykırıma karşı sessiz kalmamak ve boykot çağrılarını hatırlatmak istediğini söyledi.

        İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla motoruyla Ayasofya'dan yola çıktığını iafade eden Cincik, şöyle konuştu:

        "İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak toprakları başta olmak üzere toplamda 20 şehre uğrayıp Gazze halkı için farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Şu an Erzincan’dayım. Daha önceki şehirlerde çok ciddi teveccüh ile karşılaştım. Halkımız her daim olduğu gibi bugün de Gazzeli kardeşlerimizin yanında. İnşallah bundan sonraki güzergahım Erzurum, Van, Ağrı ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret edip Irak üzerinden tekrardan Güneydoğu ve inşallah İstanbul’a geri dönüş yapmak istiyorum. Amacım, boykotu hatırlatmak, boykot adına farkındalık oluşturmak. Siyonist İsrail rejimini uygulamış olduğu bu katliam ve soykırıma dur demek adına bir farkındalık oluşturmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Evinin bahçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çık...
        Erzincan'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği altın madeninde 187 işçi işten çık...
        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da otomobilin çarptığı 18 koyun telef oldu
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi hava sıcaklıklarıyla arttı
        Erzincan'ın "ekşi suyu"nun üretimi hava sıcaklıklarıyla arttı