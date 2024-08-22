Erzincan'da otomobil yoldan çıktı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 08 EA 952 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde yoldan çıkıp şarampole düştü.
Otomobildeki H.K. (65) , S.Ç.S. (27), M.S. (5) ile M.N. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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