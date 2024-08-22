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        Erzincan'da otomobil yoldan çıktı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:43
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        Erzincan'da otomobil yoldan çıktı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da yoldan çıkıp şarampole düşen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

        A.Ç'nin kullandığı 08 EA 952 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde yoldan çıkıp şarampole düştü.

        Otomobildeki H.K. (65) , S.Ç.S. (27), M.S. (5) ile M.N. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan bir yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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