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        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:02
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        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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