Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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