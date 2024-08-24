GÜNCELLEME - Erzincan'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Erzincan'da iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.