Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzincan'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzincan'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da iki tır ile bir otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. (23) ile Ömer C. (36) ve eşi Aysun Fatma C'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Batuhan C. (3) ile sürücü Hasan K. ve tırdaki Burak U. (26) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada, eşi ve çocuğuyla kazada hayatını kaybeden Ömer C'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Erzincan Valisi Aydoğdu'dan 70 yaşındaki kadın tandır ustasına destek
        Erzincan Valisi Aydoğdu'dan 70 yaşındaki kadın tandır ustasına destek
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da 2 milyon 550 bin makaron ele geçirildi
        Erzincan'da 2 milyon 550 bin makaron ele geçirildi
        Erzincan'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Erzincan'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Erzincan'ın manevi şahsiyeti Terzibaba yad edildi
        Erzincan'ın manevi şahsiyeti Terzibaba yad edildi
        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı