Erzincan'da arazide çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan'da arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Işıkpınar Mahallesi'ndeki arazide yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
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