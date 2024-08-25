Erzincan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Erzincan Terzibaba Camisi önünden Erzurum istikametine seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmından alev çıktığını fark etti.

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