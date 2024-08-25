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        Erzincan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını polis ekipleri söndürdü

        Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:25 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:25
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        Erzincan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
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        Erzincan’da seyir halindeyken alev alan otomobil, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Erzincan Terzibaba Camisi önünden Erzurum istikametine seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmından alev çıktığını fark etti.

        Sürücüyü uyarıp aracı sağ şeride çektiren polisler, yangın tüpleriyle araçtaki yangına müdahale etti.

        Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobile soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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