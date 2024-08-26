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        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Erzincan'da yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:13
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        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        Erzincan’da yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        F.A'nın kullandığı 34 BM 1821 plakalı yolcu otobüsü Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi hastane kavşağında plakası belirlenemeyen Taha K. İdaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Taha K. ile Cengizhan Y. ağır yaralandı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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