Erzincan'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
M.A.D’nin (39) kullandığı 48 AID 412 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki G.D. (33), A.D. (1), H.D. (7), E.D. (9), M.D. (14) ve B.D. (27) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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