Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        M.A.D’nin (39) kullandığı 48 AID 412 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki G.D. (33), A.D. (1), H.D. (7), E.D. (9), M.D. (14) ve B.D. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Erzincan'ın manevi şahsiyeti Terzibaba yad edildi
        Erzincan'ın manevi şahsiyeti Terzibaba yad edildi
        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Erzincan'da yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Tunceli Çemişgezek'teki HES'te yenilenme çalışması yapıldığı bildirildi
        Tunceli Çemişgezek'teki HES'te yenilenme çalışması yapıldığı bildirildi
        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü
        Erzincan'da minibüsün çarptığı 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü öldü
        Erzincan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını polis ekipleri söndürd...
        Erzincan'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını polis ekipleri söndürd...
        "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" başladı
        "8/24 Erzincan Tanıtım Günleri" başladı