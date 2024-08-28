Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Erzincan-Sivas kara yolundaki bir dinlenme tesisinde E.G. ile İ.Ç.D'nin bulunduğu araçta yapılan aramada, 5 bin 488 sentetik ecza ele geçirildi.

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir otobüste ise "yutma yöntemi" kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu Y.A, 402,17 gram afyon sakızı ile yakalandı.