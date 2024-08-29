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        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:22
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Servet A. (38) idaresindeki 34 DJK 391 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yurtbaşı köyü mevkiinde Mehmet Ali B'nin (77) kullandığı 24 ABN 758 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.B. (80), H.F. (76) ve N.F. (82) yaralandı.

        Ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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