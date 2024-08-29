Erzincan'da "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi

Erzincan’da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD), Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 7 il ile Tercan ilçesinde yıkıma yol açtı.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

AFAD, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından 147 arama kurtarma ekibi, 15 araçla sahada arama ve kurtarma çalışması yürüttü.

Kentin iki büyük deprem yaşadığını hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bunun için bizim hızlı bir şekilde depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bakın Japonya’da deprem olduğunda bilim adamları diyor ki 'Binalara girin ve kendinizi orada muhafaza edin'. Ne zaman biz de bu konuma gelirsek herhalde bu anlamda çok başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bunun için AFAD Müdürlüğümüz tahliye yerleri, toplanma yerlerinin dijital olarak her vatandaşımızda olması için ekip olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Biz, bunları da sistemimize yüklediğimiz zaman olası bir depremde inşallah hiç can kaybı olmaması için gayret içerisinde olacağız."