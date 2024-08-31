Erzincan 3. Motosiklet Festivali başladı

Erzincan 3. Motosiklet Festivali, akrobasi pilotu Birkan Polat’ın gösterisiyle başladı.

Valilik, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Motosiklet Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Erzincan 3. Motosiklet Festivali kapsamında, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bir araya gelen sporcular kamp kurdu.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün park alanında devam eden ikinci gün etkinlikleri, akrobasi pilotu Birkan Polat’ın gerçekleştirdiği motosiklet akrobasi gösterisi ile devam etti.

Vatandaşların merakla izlediği gösteri sonunda elindeki Türk bayrağını kaldıran Vali Hamza Aydoğdu’nun etrafında drift yapan Polat, motosiklet tutkunlarının beğenisini kazandı.

Vali Aydoğdu, gösteriyle ilgili Erzincan’da 3'üncüsü düzenlenen motofest için kente 850'nin üzerinde sporcunun giriş yaptığını belirtti.

Erzincan’ın motor sporlarında kısa sürede başkent olacağını ve bu konuda iddialı olduklarını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yeni bir pistimiz yapılıyor. İnşallah seneye buraya geldiğinizde sizleri daha güzel daha modern pistlerde ağırlayacağız. Ben Birkan kardeşimi izlerken gerçekten gurur duydum. Bu ülkenin çocuklarına fırsat verildiğinde ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler. Ben her birine çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz bundan sonra da yapılacak yarışlarla devam edecek."